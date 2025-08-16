Resta grave il camionista ustionato dopo incidente in A26

Restano critiche le condizioni del camionista coinvolto nel grave incidente avvenuto il 14 agosto sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, al chilometro 3+200 in direzione nord, tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone. L’uomo, autista del mezzo tamponatore, ha riportato ustioni di terzo grado sul 40% del corpo e una frattura al perone, ed è attualmente ricoverato terapia intensiva all’ospedale Villa Scassi di Genova.

Lo schianto, avvenuto intorno alle 14, ha visto due camion prendere fuoco dopo un tamponamento. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo guidato dall’autista ferito, che trasportava mirtilli e caffè, ha urtato un altro camion carico di acido adipico, un grasso alimentare. Entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme, causando il blocco totale del tratto autostradale per oltre sei ore, con code fino a 5 chilometri sulla A10 e disagi anche sulla A7 e A12. L’altro conducente, fortunatamente, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i sanitari del 118 con l’automedica Golf 4 e il personale di Autostrade per l’Italia. L’autista ustionato è stato intubato e trasportato d’urgenza al Villa Scassi, dove lotta per la vita. Arpal ha effettuato campionamenti per valutare l’impatto ambientale dei liquidi fuoriusciti dai mezzi, che sono finiti nel bosco sotto il viadotto, dove le fiamme hanno richiesto ulteriori interventi per essere domate.

Il tratto autostradale è stato riaperto intorno alle 20 del 14 agosto su una corsia, ma i lavori per il ripristino della pavimentazione, danneggiata dal rogo, sono proseguiti nella notte. Per gestire l’emergenza in una giornata di bollino rosso per il caldo, la Protezione Civile ha distribuito bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati in coda. La Stazione Marittime ha garantito che i passeggeri diretti ai traghetti sarebbero stati attesi per l’imbarco, nonostante i ritardi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook