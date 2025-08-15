Nuovo incidente in A26, coda verso Genova. Conclusa nella notte la bonifica dell'incendio di ieri

Un nuovo incidente proprio nel tratto dove nella serata di ieri è stato istituito un cambio di carreggiata, necessario alla riapertura della tratta tra l'allacciamento A10-A26 in direzione Gravellona dopo il tamponamento tra mezzi pesanti che hanno conseguentemente preso fuoco.

Il sinistro, che ha coinvolto una moto e un'auto, è avvenuto all'altezza di Ovada. Il bilancio è di una donna ferita trasportata all'ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari, anche una pattuglia della polizia stradale.

Conclusa la bonifica dell'incendio causato dai due camion

Al momento si registrano sette chilometri di coda in direzione Genova Voltri tra il bivio A10/A26 e Ovada. Intanto, questa mattina è arrivata la conferma da parte dei vigili del fuoco riguardante la conclusione della bonifica dei due mezzi pesanti che ieri, dopo essersi scontrati, hanno preso fuoco. Continuano a essere gravi le condizioni dell'autista, un uomo serbo di 67 anni che nello schianto ha riportato importanti ustioni e la frattura del perone.

