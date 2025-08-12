Cronaca

Biker assolto per la discesa folle a Monesteroli: nessun deturpamento della scalinata

Erano indagati in tre, per il giudice non luogo a procedere
di Annissa Defilippi
 
 
 
Come sporcare la fontana di Trevi con la vernice rossa o imbrattare la teca della Gioconda con una torta. Così la Procura della Spezia aveva considerato il gesto - alquanto folle - di Torquato Testa, youtuber e professionista di downhill che un anno e quattro mesi fa ha pensato bene, insieme a due amici anche loro indagati per uso illecito di beni paesaggistici, di scendere i 1500 gradini della scalinata di Monesteroli, sito del patrimonio dell'Unesco a picco sul mare nel Parco delle Cinque Terre. 

Con il suo avvocato, Tasso, aveva scelto la messa alla prova piuttosto che affrontare il processo ma il giudice ha chiuso la vicenda prima: fascicolo archiviato per non luogo a procedere. L’influencer rischiava il carcere da 2 a 5 anni e una multa da 2.500 a 15mila euro. Testa si è difeso davanti al giudice dicendo che non c’erano segnali che stavano per entrare “in un monumento”, tuttavia la scalinata non appare certo come un luogo adatto al downhill. A voi, dunque, la sentenza.

