A7, al via un mese di lavori a Busalla: ecco cosa cambia

Nuova fase critica per quanto riguarda le autostrade della Liguria. Da oggi, lunedì 11 agosto al via nuovi lavori sulla A7 direzione Genova all'altezza di Busalla. Il cantiere prevede il restringimento di carreggiata in direzione Genova con la chiusura della rampa di uscita dall'autostrada per chi proviene da Milano. I lavori andranno avanti per un mese, fino all'11 settembre.

Il cantiere "non prevederà la chiusura del casello di Busalla né in entrata né in uscita" sottolinea in una nota Aspi. I lavori fanno parte del piano che prevede il restyling dell'intero nodo autostradale di Busalla sull'A7.

Per quanto riguarda i tempi di percorrenza previsto per tutta la settimana un bollino giallo per traffico intenso in direzione Sud sia al mattino che al pomeriggio. Venerdì 15 agosto l'unica giornata di tregua ma sabato mattina sarà bollino rosso in direzione Genova. Durante i lavori sulla parallela A26 sarà garantita la presenza di due corsie per ogni senso di marcia lungo la direttrice parallela A26 sulla quale sarà indirizzato il traffico.

Dall'autunno il cantiere riguarderà le gallerie Giovi e Campora. E proprio in autunno di entrerà nella fase critica per quanto riguarda i lavori. I Comuni della zona chiedono venga garantita la gratuità del pedaggio autostradale. Oltre a questo c'è la richiesta di un sostegno economico da parte di Aspi per avere in servizio in Valle Scrivia un'automedica operativa h24 per tutta la durata dei lavori. Contributo al momento negato da Autostade come ha sottolineato nell'ultimo consiglio regionale il capogruppo del Pd Armando Sanna.

