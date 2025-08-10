Cronaca

Ragazzo cade in un dirupo di 30 metri sul monte Carmo, recupero difficile

di An.De.

Incidente nella notte nei pressi di cascina Porro, sulle pendici del Monte Carmo, dove intorno a mezzanotte un escursionista è precipitato in un dirupo profondo circa 30 metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure e il rincalzo da Albenga dotato di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale). Fondamentali anche il Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118.

Recupero difficile a causa della scarsa visibilità e dalla natura del terreno. Il giovane è rimasto vigile e cosciente durante le operazioni ma avrebbe riportato la probabile frattura di un arto inferiore.

I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare il ferito per consentirne la risalita in sicurezza avvenuta mediante l'utilizzo di funi e successivamente a trasportarlo in ospedale da un'ambulanza di Pietra Soccorso.

L'intervento si è concluso dopo 4 ore.

