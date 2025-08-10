Ragazzo cade in un dirupo di 30 metri sul monte Carmo, recupero difficile

Incidente nella notte nei pressi di cascina Porro, sulle pendici del Monte Carmo, dove intorno a mezzanotte un escursionista è precipitato in un dirupo profondo circa 30 metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure e il rincalzo da Albenga dotato di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale). Fondamentali anche il Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118.

Recupero difficile a causa della scarsa visibilità e dalla natura del terreno. Il giovane è rimasto vigile e cosciente durante le operazioni ma avrebbe riportato la probabile frattura di un arto inferiore.

I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare il ferito per consentirne la risalita in sicurezza avvenuta mediante l'utilizzo di funi e successivamente a trasportarlo in ospedale da un'ambulanza di Pietra Soccorso.

L'intervento si è concluso dopo 4 ore.

