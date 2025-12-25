Accoltellamento in piazza delle Erbe: ragazzo ferito a un braccio mentre tenta di sedare una lite

Notte di Natale movimentata nel cuore del centro storico genovese. Intorno alle 1.30, in piazza delle Erbe, storica meta della movida, è scoppiata una violenta lite tra gruppi di giovani di origine nigeriana e tunisina. A farne le spese è stato un cittadino egiziano, rimasto ferito a un braccio da una coltellata mentre cercava di intervenire per separare i contendenti.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo le segnalazioni di alcuni passanti, la rissa sarebbe degenerata rapidamente, con l’uso di armi da taglio. L’egiziano, che non era coinvolto direttamente nello scontro iniziale, ha tentato di placare gli animi ma è stato colpito durante la colluttazione.

I soccorsi in mezzo alla Movida

I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito sul posto e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera, dove è stato medicato per la ferita al braccio. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, e la prognosi è di alcuni giorni.

I militari dell’Arma hanno identificato e sentito diversi testimoni per chiarire la dinamica esatta dell’episodio. Al momento non risultano fermi, ma le indagini sono in corso per individuare i responsabili della lite e dell’accoltellamento.