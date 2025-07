Escursionista scivola e non può tornare indietro: mobilitazione di soccorsi

Una normale escursione si è trasformato in una disavventura per una donna che domenica ha intrapreso il cammino sul monte Ramaceto. La donna, all'altezza del rifugio Ventarola in val d'Aveto. La donna, a circa 4km dal rifugio, è scivolata e si è procurata una frattura alla caviglia. Il suo compagno di escursione ha camminato fino al rifugio dove ha chiesto soccorso.

I primi a raggiungere il posto sono stati gli uomini del Soccorso Alpino di Rezzoaglio che hanno provveduto a stabilizzare la signora sulla barella. I vigili del fuoco hanno dato manforte per il trasbordo della speciale barella da trasporto in montagna e, dopo circa due km a piedi, hanno raggiunto il mezzo fuoristrada sul quale hanno caricato la barella fino alla strada carrabile. Qui c'era già l'ambulanza pronta che ha trasportato la ferita in ospedale

