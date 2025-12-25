Distruggono auto contro passerella pedonale e scappano

Paura nella notte di Natale nel quartiere di Pegli, sul lungomare genovese. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato in via Pegli all’altezza del civico 10, finendo contro la ringhiera sul lato mare e danneggiando gravemente il portone d’ingresso del palazzo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nelle ore tarde della serata, probabilmente intorno a mezzanotte o nelle prime ore del mattino. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il veicolo ha perso il controllo, urtando violentemente la barriera protettiva affacciata sul mare e proseguendo la sua corsa fino a colpire l’ingresso del condominio.

La fuga degli occupanti dell’auto

I due occupanti dell’auto, illesi o comunque in grado di muoversi autonomamente, si sono allontanati a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, rendendo l’episodio un caso di omissione di soccorso e fuga dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica. La ringhiera ha riportato danni visibili, mentre il portone del civico 10 è stato sfondato in parte, con detriti sparsi sulla strada. Non risultano feriti tra i residenti, ma l’episodio ha creato apprensione nel quartiere.

Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il veicolo e i responsabili