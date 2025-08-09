Incendio alla Casa degli Alpini di Masone, fiamme partite dal forno a legna

Intervento dei vigili del fuoco di Genova a Masone per un incendio che ha interessato la Casa degli Alpini in via Romitorio. Il rogo si è limitato ad un forno a legna esterno alla struttura, l'edificio principale non è stato coinvolto. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Arenzano. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

