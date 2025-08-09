Cronaca

Incendio alla Casa degli Alpini di Masone, fiamme partite dal forno a legna

di a.p.

Intervento dei vigili del fuoco di Genova a Masone per un incendio che ha interessato la Casa degli Alpini in via Romitorio. Il rogo si è limitato ad un forno a legna esterno alla struttura, l'edificio principale non è stato coinvolto.  Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Arenzano. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

