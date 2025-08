Incendio bus a Genova, il rogo partito dal motore: fiamme spente dai pompieri

Nel pomeriggio di martedì i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Pastorino per l'incendio di un autobus. All'arrivo sul posto la fiamme erano localizzate nel vano motore e tutti i passeggeri erano già scesi e messi in salvo. I vigili del fuoco hanno velocemente messo sotto controllo l'incendio limitando i danni. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

