Incendio auto a Diano Marina, rogo forse partito da un veicolo elettrico

Foto d'archivio

Tre auto e alcuni scooter sono andati in fiamme, nella tarda serata di martedì, in via Diano San Pietro, a Diano Marina, a causa di un incendio che potrebbe essere partito da uno dei mezzi, a conduzione elettrica, che al momento si trovava sotto carica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri.

Accertamenti sono ora in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni a scatenare il fuoco potrebbe essere stato il cavo di alimentazione domestico utilizzato per la ricarica.

