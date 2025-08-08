Cronaca

Malore in piscina a Casella: muore in ospedale una donna di 57 anni

di Annissa Defilippi

Una donna di 57 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 8 agosto 2025, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dopo un malore accusato mentre si trovava in piscina a Casella. La donna, che stava trascorrendo la giornata nella struttura insieme a un centro di Savignone che si occupa di persone con disabilità, si è improvvisamente accasciata finendo in acqua.

Immediati i soccorsi

Immediato l’intervento di un volontario e del bagnino, che l’hanno prontamente riportata a bordo piscina e hanno iniziato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco sotto la direzione di una infermiera lì presente.

Sul posto è arrivata l’automedica Golf7, attivata tramite il 112. La 57enne, intubata, è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Villa Scassi, ma nonostante gli sforzi del personale medico, non ce l’ha fatta ed è deceduta nel pomeriggio.

Accertamenti in corso

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco, probabilmente legato a patologie preesistenti. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause esatte del decesso.

