Bimbo spezzino morto in piscina, procura indaga per omicidio colposo

È omicidio colposo il reato al centro dell'inchiesta aperta a carico di ignoti dalla procura di Lecce per il caso del piccolo Andrea, il bambino di 7 anni di La Spezia morto martedì dopo tre giorni di coma. Il bimbo era stato soccorso domenica in una delle piscine di un parco acquatico di Gallipoli, trovato dal papà ormai privo di sensi. Inizialmente il reato ipotizzato era lesioni personali gravissime.

Il medico legale Francesca Donno ha svolto una ispezione esterna sulla salma del piccolo, al termine della quale il pm Simona Rizzo ha dato il nulla osta per restituire il corpo del piccolo alla famiglia. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio a Depressa di Tricase, luogo d'origine della famiglia, in cui Andrea era nato.

In segno di rispetto niente musica al Parco acquatico di Gallipoli

In segno di rispetto e di ricordo di Andrea il Parco 'Splash' di Gallipoli, a Legge, non diffonderà musica. Lo ha annunciato lo stesso acquapark in un post sui social nel quale tutto i componenti dello staff esprimono "la loro più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Andrea in questo momento di immenso dolore. Purtroppo tutti gli sforzi e le preghiere di questi giorni non sono bastati".

