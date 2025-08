A7, dall'11 agosto nuovo cantiere a Busalla: ecco cosa cambia

Nuova fase critica per quanto riguarda le autostrade della Liguria. Nonostante la fase di sospensione dei lavori dall'11 agosto al via nuovi lavori sulla A7 direzione Genova all'altezza di Busalla con un restringimento di carreggiata in direzione Genova con la chiusura della sola rampa di uscita per chi proviene da Milano. I lavori andranno avanti per un mese, fino all'11 settembre.

Il cantiere "non prevederà la chiusura del casello di Busalla né in entrata né in uscita" sottolinea in una nota Aspi. I lavori riguardano il restyling dell'intero nodo di Busalla. Dall'autunno il cantiere riguarderà le gallerie Giovi e Campora.

Sulla parallela A26 sarà garantita la presenza di due corsie per ogni senso di marcia lungo la direttrice parallela A26 sulla quale sarà indirizzato il traffico.

