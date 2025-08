Ubriaco alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite e senza patente, denunciato

Si era messo alla guida dell'auto in evidente stato di ebbrezza e, all'alt di una pattuglia delle volanti, il suo tasso alcolemico è risultato essere tre volte superiore a quello consentito, oltre la soglia di 1,5 grammi per litro.

Alla guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Il controllo è scattato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto scorso, intorno alle 2.30 del mattino, in via Centurione Bracelli. A notare l'auto, che viaggiava con un'andatura inconsueta, sono stati gli agenti delle volanti, immediatamente intervenuti per accertamenti. Fermata l'auto, alla guida si trovava un 50enne, in evidente stato di ebbrezza. Un presentimento confermato dal risultato dell'etilometro. Multato per guida senza patente, scaduta nel 2010 e mai più rinnovata, l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria, come previsto dal codice della strada (art. 186).

