Viabilità a Genova, la situazione sulla Sopraelevata e in via Fieschi

A causa della caduta di calcinacci da un ponte sulla Sopraelevata resta chiuso l'accesso della strada in direzione levante per chi arriva dalla vecchia rampa di Lungomare Canepa. Chi esce invece dall'autostrada a Genova Ovest ha a disposizione una sola corsia. Riaperta da ieri mattina invece l'accesso da via Cantore/via San Bartolomeo del Fossato.

In centro a Genova resta ancora chiusa la parte bassa di via Fieschi anche in questo caso come conseguenza della caduta di calcinacci da un cornicione di un palazzo. In entrambi i casi in corso le valutazioni tecniche. Potenziata la presenza degli agenti della polizia locale per gestire il traffico negli orari di punta.

