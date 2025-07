Si staccano calcinacci dalla Sopraelevata, cambia la viabilità: rischio caos traffico

Alcuni calcinacci sono caduti dalla Sopraelevata Aldo Moro a Genova. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte nella zona dell'elicoidale. Il distacco ha coinvolto le corsie in direzione levante e la sottostante via di Francia. Nessun veicolo in transito o persone a piedi sono rimaste coinvolte.

Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco di Genova e degli agenti della polizia locale. I pompieri hanno provveduto per oltre due ore a togliere il materiale pericolante e a rischio di ulteriore caduta anche utilizzando una piattaforma in dotazione. Il funzionario di guardia ha effettuato una valutazione tecnica e nella giornata di oggi, martedì 29 luglio, sarà compito del tecnico del Comune provvedere alle ulteriori verifiche.



La polizia locale ha chiuso la corsia per permettere le operazioni e modificato la viabilità della zona: la rampa di accesso all'altezza di via A.Cantore/Fossato e della nuova rampa di accesso da Lungomare Canepa "Asse 6" sono chiuse al traffico. L'accesso è consentito dalla rampa "Iro Lapi" all'altezza della rotatoria via Cantore/Milano/Francia dalla vecchia rampa di immissione dal Ponte Elicoidale e dal Casello di Genova Ovest con restringimento su una sola corsia di marcia.

Rischio caos per la viabilità cittadina visto anche l'arrivo tra le 6,30 e le 9 di sei traghetti e una nave da crociera. La polizia locale ha potenziato la presenza di pattuglie per agevolare la viabilità della zona.

In zona centro a Genova possibili disagi alla viabilità anche tra via Fieschi e via via XX Settembre nella zona di piazza Dante a causa di un'altra caduta di calcinacci che ha provocato la chiusura della strada. Anche in questo caso traffico deviato e rafforzata la presenza delle pattuglie della polizia locale.

