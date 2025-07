Genova, crolla un pezzo di cornicione in via Fieschi

La parte bassa di via Fieschi rimane chiusa al transito veicolare all'altezza di via Carducci a causa della caduta di una parte di un cornicione avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno modificato la viabilità.

Da piazza Dante - per raggiungere via Cinque Dicembre direzione XII Ottobre piazza Corvetto - è possibile proseguire in via Dante fino in Via XX Settembre dove una pattuglia della Polizia Locale consentirà la svolta in Via Cinque Dicembre. Solo per una fortunata coincidenza nessun passante è stato colpito dai calcinacci.

