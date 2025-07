Sestri Grave incidente in moto: 20enne sbalzato e trasportato in elicottero

Questa mattina, sabato 26 luglio 2025, intorno alle 10:00, un violento incidente stradale si è verificato a Sestri Levante, in via Vincenzo Fascie, coinvolgendo un motociclista di 20 anni. A seguito di una collisione con un’auto, il giovane è stato sbalzato dalla moto, compiendo un volo di diversi metri e rovinando pesantemente sull’asfalto.

Nell’impatto, il motociclista ha riportato gravi lesioni, tra cui un trauma cranico e una seria frattura a una gamba. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il trasporto d’urgenza in ospedale. Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi: la Croce Verde di Sestri Levante, l’automedica Tango 1, l’ambulanza infermierizzata India 40 e la polizia municipale, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

