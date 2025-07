Donna scomparsa ad Airole, riprendono le ricerche. L'ultimo contatto da una cella telefonica vicino al bosco

Un'altra persona scomparsa nell'Imperiese. Questa volta si tratta di una donna romena di 33 anni, residente da anni in provincia di Salerno e misteriosamente scomparsa ad Airole, sulle alture di Ventimiglia il 14 luglio. Le ricerche della donna sono andate avanti tutta la notte ma hanno avuto esito negativo. La 33enne era in vacanza insieme alla madre nel borgo quando si sono perse le sue tracce.

Ad Airole l'ultima registrazione del segnale del cellulare della donna

Questa notte il lavoro di vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri si è concentrato proprio nel piccolo Comune, dove è stato registrato per l'ultima volta il segnale del suo cellulare, che avrebbe agganciato una cella telefonica ai confini del bosco.

I soccorritori continuano a cercarla

Tra le ipotesi c'è anche quella che riguarda un allontanamento volontario: la donna potrebbe aver superato il confine ed essere ora in Francia. In tredici giorni potrebbe infatti aver percorso, magari con l'utilizzo di mezzi, centinaia di chilometri. Ma in assenza di prove, i soccorritori continuano a cercarla, lì dove la sua presenza è stata segnalata l'ultima volta.

La Provincia sconvolta dalla perdita di Jonathan Forzan

La provincia di Imperia è ancora sconvolta dal ritrovamento del cadavere di Jonathan Forzan, 32enne scomparso in mare il 22 luglio e trovato morto dopo quattro giorni. Le ricerche sono continuate senza sosta ma l'esito è sempre stato negativo fino all'avvistamento di un corpo in balia delle onde a circa tre miglia dalla costa di Sanremo.

