Movida, nuovo weekend di alcol e violenza: nel Tigullio raffica di interventi

Dopo i primi fine settimana estivi continuano anche a luglio le notti di alcol e violenza in Liguria. Anche quella appena passata si è rivelata di duro lavoro per il 118, principalmente nel Tigullio, per una raffica di interventi legati ad abuso di alcol e violenza tra giovani.

Diverse chiamate tra risse e intossicazioni etiliche

Diverse le chiamate arrivate da Sestri Levante, dove una rissa è scoppiata tra giovani. Il bilancio è di un ragazzo ferito trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. È successo intorno alle 5:30, sul posto anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure che ora indagano sull'accaduto.

Numerose le segnalazioni per giovani in stato di ebrezza, tra cui una ragazza di 25 anni trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna per intossicazione etilica. La giovane è stata soccorsa sul lungomare di Santa Margherita. All'ospedale per lo stesso motivo anche una donna di 34 anni.

