Domani allerta gialla per temporali sul Levante della regione

Arpal ha emesso una allerta gialla per temporali sul levante della regione (Zona C) dalle 2 alle 10 di , lunedì 28 luglio. Sul resto della regione si segnala bassa probabilità di forti temporali.

Tra questo pomeriggio e questa sera un aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente

Tra questo pomeriggio e questa sera si assisterà a un aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con possibili rovesci o temporali nella notte sui rilievi di Centro-Ponente in estensione verso la costa e verso Levante dove potrebbero verificarsi rovesci e temporali anche forti e localizzati. Sarà un passaggio piuttosto rapido; nel corso della mattinata ci saranno schiarite anche ampie su Centro-Ponente, nubi più insistenti a Levante con residui fenomeni fino al pomeriggio specie sui rilievi appenninici.

Il mare sarà molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove

Il mare sarà molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

