Elicottero e sommozzatori tra Pieve e Bogliasco: disperso in mare

L'elicottero Nemo della Guardia Costiera sorvola la costa tra Bogliasco e Pieve Ligure - Foto da gruppo Facebook Vivere a Bogliasco

Dalle 20.30 un elicottero della Guardia Costiera sorvola la costa tra Bogliasco e Pieve Ligure, spostandosi anche fino a Sori e perlustrando la costa e le scogliere: si cerca una persona forse dispersa in mare. La preoccupazione è alta, sul posto il dispiegamento dei soccorsi: Vigili del Fuoco, sommozzatori, l'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e la Guardia Costiera.

Da Pontetto a Pieve

Dapprima i mezzi arrivati via terra si sono recati alla scogliera di Pontetto, fermandosi in via alla Scogliera, dove sembrava essere localizzato il disperso, per poi spostarsi verso Pieve Ligure e le scogliere della Chiappa e dello scalo Torre sotto la stazione. Le ricerche alle ore 22 sono sempre in corso: tante le segnalazioni degli abitanti della zona che da prima del tramonto sentono sopra le loro teste l'elicottero in volo. Le ipotesi sono diverse: forse una persona uscita in mare con il Sup, forse un bagnante che per via del mare mosso non è riuscito a tornare a riva.

(notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook