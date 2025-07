Trovato corpo dietro alla scogliera, forse è il turista disperso a Riva Ligure

Il corpo di un uomo è stato trovato in mare dietro la scogliera di uno stabilimento di Arma di Taggia, in provincia di Imperia. Quasi certamente - manca soltanto il riconoscimento ufficiale - si tratta di un anziano turista piemontese, che qualche ora prima era stato colto da malore, dopo un tuffo dalla barca, a circa quattrocento metri al largo tra Riva Ligure e Arma ed era stato dato per disperso.

A lanciare l'allarme era stata la moglie

Era stata la moglie a lanciare l'allarme e a mobilitare le ricerche, dopo averlo visto andare a fondo senza più riemergere. Sono così partite due motovedette della guardia costiera di Imperia e di Sanremo, unitamente a un elicottero dei vigili del fuoco con a bordo una equipe di sommozzatori. Verso le 12.30, l'avvistamento del corpo. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda.

