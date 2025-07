Jonathan scomparso in mare da due giorni, continuano le ricerche. In volo i droni

Ricerche in corso per Jonathan Forzan, il ragazzo scomparso dal 22 luglio a Riva Ligure. Questa mattina, dopo che ieri è decollato anche l'elicottero dei vigili del fuoco per perlustrare il tratto di mare davanti al paese, riprendono con l'ausilio dei droni.

A dare l'allarme sono stati i famigliari

A dare l'allarme sono stati i familiari del giovane, di 31 anni, dopo che Jonathan non si è presentato agli appuntamenti previsti e il suo telefono è risultato staccato. Il giovane si era allontanato da casa con indosso solo un costume da bagno arancione.

Dopo il ritrovamento delle ciabatte le ricerche si concentrano in mare

Le forze dell'ordine stanno coordinando le operazioni di ricerca, mentre restano ancora da chiarire le circostanze della scomparsa. Dalle prime informazioni le ricerche avrebbero portato al ritrovamento delle ciabatte di Jonathan sulla spiaggia, per questo anche oggi le ricerche si concentreranno in mare.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato Jonathan può contattare direttamente le autorità competenti.

