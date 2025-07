Tamponamento tra tre auto in autostrada: code per incidente a ponente

Code in A10, immagine di repertorio

E' una mattina di traffico e di code in autostrada: proprio in una delle zone in cui la viabilità ha i maggiori disagi, la A10, tre auto si sono tamponate. E' successo alle 940 circa nel tratto tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia. Un ferito tra gli autisti, che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. A causa dell'incidente si sono formati fino a sei chilometri di coda in direzione Francia.

Critica la situazione in A10

Non è la sola situazione critica in una mattina in cui è segnalato il bollino rosso per traffico intenso: da Savona a Spotorno si aggiungono anche 4 chilometri di coda sempre in direzione Francia. Al confine con la Francia invece ci sono in totale 5 chilometri dall'ingresso in Italia verso Savona. Code a tratti anche a levante, da Genova a Rapallo sulla A12, sempre a causa del traffico intenso.

Gli orari di traffico intenso sulle autostrade

Sulla A10 bollino rosso oggi, sabato, la mattina in direzione Ponente, sulla A12 bollino giallo in direzione Levante sempre il sabato mattina. Per quanto riguarda poi il traffico in arrivo da Piemonte e Lombardia sulla A26 in direzione Genova è bollino rosso sabato mattina e anche domenica mattina.

Poi da domenica pomeriggio sarà l'ora del rientro. Sulla A10 in direzione Genova bollino rosso dalla domenica pomeriggio fino a sera. Stessa situazione sulla A12 in direzione del capoluogo ligure con un bollino rosso che inizierà nel pomeriggio e durerà fino alla sera. Sulla A26 situazione di traffico intenso in direzione Nord dal pomeriggio con un bollino rosso che solo in serata si trasformerà in giallo.

