Classifica Censis, l'Università di Genova è ottava in Italia

L'Università di Genova si classifica all'ottavo posto tra i grandi atenei statali italiani nell'edizione 2025/2026 della classifica del Censis basata su strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità.

Secondo i servizi e le opportunità offerte agli studenti l'Università di Genova ottiene un punteggio di 67 su 110 per quanto riguarda le borse di studio, di 100 per la comunicazione e i servizi digitali, di 82 per l'internazionalizzazione, di 73 per i servizi complessivi, di 88 per le strutture e di 99 per l'occupabilità degli iscritti nei percorsi post laurea.

Nella classifica dei grandi atenei statali da 20mila a 40mila iscritti resta al vertice l'Università della Calabria con un punteggio totale di 94,3 su 110, superiore a quello dell'Università di Pavia (90,2), anch'essa stabile in seconda posizione. Terza in graduatoria è l'Università di Perugia (89,3), seguita da quella di Parma (88,8) e da quella di Cagliari (87,5).

Parimenti stabili, al sesto e settimo posto l'Università di Salerno (86,2) e l'Università di Milano Bicocca (85,3), a cui si accodano l'Università di Genova che scala due posizioni rispetto all'anno precedente e di Roma Tor Vergata, che condividono a pari merito l'ottava posizione con un punteggio complessivo di 84,8. Segue l'Università di Modena Reggio Emilia (84,3), stabile rispetto allo scorso anno.

I posizionamenti tra il decimo e il quattordicesimo posto sono il risultato di progressioni conseguite da alcuni atenei, quali l'Università di Verona (83, decima, +1 posizione), l'Università di Roma Tre (82,7, undicesima, +3 posizioni), l'Università di Ferrara (81, dodicesima, +1 posizione), l'Università di Catania (80,7, tredicesima, +5 posizioni), l'Università di Chieti e Pescara (80, quattordicesima, +3 posizioni). Si qualificano come quindicesima e sedicesima Università di Messina (79,3) e l'Università della Campania (78,7), che chiudono la classifica.

