Porta a spasso il cane e cade in un dirupo: morto un 70enne

E' morto a causa delle ferite riportate in una caduta un uomo di circa 70 anni. La tragedia si è verificata in una zona boschiva all'interno del Comune di Camporosso nell'Imperiese. L'uomo, secondo quanto ricostruito, s tava portando a spasso il suo cane quando è finito per cause ancora in fase di accertamento in un dirupo.

Immediatamente sono partite le complicate operazioni di soccorso e recupero dell'uomo. L ’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno sentito le grida di aiuto dell’uomo e i latrati del suo cane, attirando l’attenzione in una zona impervia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco , il Soccorso Alpino e Speleologico , e i sanitari del 118 , supportati dall’elicottero Grifo , specializzato in interventi in aree difficilmente accessibili. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.