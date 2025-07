Notte di violenza tra giovani in Riviera, risse ad Albenga e Alassio

Doppia rissa nella notte nelle località della riviera di ponente. Protagonisti in entrambi i casi dei gruppetti di giovani.

Un primo caso si è verificato ad Albenga intorno a mezzanotte. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Più o meno alla stessa ora stessa situazione anche ad Alassio. Anche in questo caso nella rissa scaturita è rimasto ferito un ragazzo di circa 20 anni. Soccorso dal personale sanitario è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona. In entrambi i casi usate come armi dei cocci di bottiglia.

Sul posto l’intervento delle forze dell’ordine con i carabinieri per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto.

