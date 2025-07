Incidente in A10, sette feriti: interviene l'elicottero

Grave incidente questa mattina sulla A10, poco prima del bivio verso Milano. Dalle prime informazioni sarebbe coinvolta solo una macchina con a bordo sette persone che, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe andata a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto, molto violento, ha distrutto la parte anteriore dell'auto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del 118. In totale sarebbero sette i feriti, di cui uno in gravi condizioni per cui è stato richiesto l'intervento dell'elicottero che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Al momento il traffico è bloccato tra Arenzano e il bivio con l'A26 in direzione Genova e si registrano due chilometri di coda. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Genova, incaricati di estrarre dalle lamiere i feriti. Alle 10:45 il traffico è stato sbloccato ma sono sei i chilometri di coda accumulati sulla tratta.

Alle ore 12 il traffico è tornato alla normalità.

