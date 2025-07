Maltempo sulla Liguria, allagamenti e frane a Genova e Savona

Il maltempo ha colpito tutta la Liguria con forti piogge che hanno causato allagamenti, piccoli smottamenti e rami spezzati finiti in mezzo alle strade. Sulla Liguria è allerta gialla fino alle ore 19. Lo scontro tra scirocco e il vento da nord-ovest hanno provocato piogge molto intense sul savonese e a Genova. Altri fenomeni intensi si sono verificati poi verso il Levante e lo spezzino.

Allagamenti in varie parti della Liguria

Intorno alle otto forti temporali hanno raggiunto il centro della Liguria. Pioggia intensa anche a Genova prima in val Polcevera e poi in val Bisagno. Circa una decina gli interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto sulle auto in via Cavallotti, diversi allagamenti in giro per la città come nel sottopasso di Brin, in via Paolo Reti e in corso Europa. A Brin una donna è rimasta bloccata con la sua auto nel sottopasso. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere il veicolo. Intorno a mezzogiorno in zona Genova Est è stato chiuso il sottopasso a pedoni e auto, anche questo allagato.

I vigili del fuoco sono intervenuti ai Magazzini del Cotone per delle parti pericolanti. La zona interessata è quella dell'Arena del Mare, dove si tengono gli spettacoli. I vigili del fuoco, grazie all'autoscala, hanno verificato e rimosso ogni parte pericolante, che si sarebbe potuta staccare e cadere nella sottostante strada normalmente frequentata da turisti e passanti.

Disagi anche nel Savonese dove la pioggia ha battuto per più di un'ora, soprattutto sulla zona di Savona e Albisola. Nel capoluogo di provincia si sono registrati allagamenti in zone centrali come via XX Settembre. In via Istria sono sati evacuati alcuni alloggi di Arte dove si stavano eseguendo dei lavori al tetto. La bomba d'acqua caduta in mattinata è penetrata e ha allagato gli appartamenti obbligando all'evacuazione di alcune persone.

Per lo stesso motivo è stato fatto evacuare un alloggio anche nella zona del Cadibona. La famiglia ha trovato un alloggio temporaneo per la notte. Le importanti piogge hanno provocato un distacco franoso lungo la strada Provinciale 490 "del Colle del Melogno", in località Canova, nel territorio comunale di Magliolo. Per ragioni di sicurezza, le autorità competenti hanno disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto colpito e il tratto è stato chiuso. Oltre una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo nel savonese.

Ad Albisola Superiore disagi sull'Aurelia dove grosse pozzanghere si sono formate rallentando gli automobilisti. Allagamenti anche sulle autostrade della Liguria, attenzione soprattutto sulla A7 dove grosse pozzanghere rendono trafficata la viabilità.

A Bogliasco è stato annullato per le condizioni meteo il miglio marino, l'evento sportivo per il centenario del Club Nautico di Bogliasco.

Le precipitazioni delle ultime ore

Le precipitazioni misurate sono state molto intense, con un picco orario di 90.4 mm sul Colle di Cadibona, 70.2 a Montagna, 60 a Campo Ligure, 58.8 a Montenotte Inferiore e 52.6 a Prai: hanno causato innalzamenti soprattutto nei torrenti dei bacini più piccoli e locali allagamenti. Superata la soglia dei 200 mm (202) in 12 ore a Campo Ligure. Dalla tarda mattinata pioggia intensa tra Portofino e Camogli: sono caduti 51.8 mm in un'ora a Monte Portofino. Poi gli effetti del maltempo si sono spostati verso Levante. A Mattarana, nel comune di Carrodano sono caduti 60.6 mm in un'ora. I picchi di portata sono transitati senza particolari criticità nei bacini monitorati del Centro Ponente interessati dalle precipitazioni della mattinata.

Settimana scorsa su Genova temporali con fulmini, vento e grandine

Settimana scorsa, sempre nel weekend, un violento fronte temporalesco si è formato a Genova intorno alle ore 20 con tuoni, fulmini, intense folate di vento e grandine di grande dimensione che ha interessato inizialmente la zona di Ponente tra Voltri, Pra' e Pegli e la Valpolcevera. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco di Genova per alberi finiti in mezzo alla strada e centraline elettriche saltate a causa dei fulmini oltre che per teloni strappati dalla forza del vento.

Da lunedì torna l'anticiclone africano: le temperature toccano i 38 gradi

La prossima settimana torna l’anticiclone africano. Le temperature sono destinate a toccare di nuovo i 38C° mettendo fine ai giorni di tregua arrivati in gran parte del Centro-Nord dopo un ondata di calore di dieci giorni che ha provocato 1500 morti in 12 città europee.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Genova si è riunito ieri e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 3 alle 16.59 di domani, domenica 13 luglio, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

All’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All'entrata in vigore dell'allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l'uso dell'ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

