Bimbo di 5 anni ritrovato, il testimone ora rischia l'accusa di abbandono di minore

Rischia l'accusa di abbandono di minore il testimone che venerdì nel tardo pomeriggio ha visto per l'ultima volta Allen, il bimbo di 5 anni dato per disperso la sera dell'11 luglio in frazione Latte, a Ventimiglia, dov'era giunto con i genitori e la sorella per un breve periodo di villeggiatura e che è stato trovato stamani dai soccorritori.

La magistratura, infatti, sta vagliando la sua posizione, anche se oggi non è più una priorità. Il testimone, infatti, si è presentato alle forze dell'ordine dicendo di aver visto il bimbo e di averlo accompagnato a un bivio, forse aiutandolo ad attraversare, dopo averlo sentito dire "papà, papà". Tuttavia, trovandosi di fronte a un bambino solo, avrebbe dovuto contattare le forze dell'ordine.



Tra l'altro le sue dichiarazioni agli investigatori sono apparse a tratti contraddittorie, inducendo le forze dell'ordine a perquisirgli la casa e a sequestragli l'auto. Se fino a ieri sera su quest'uomo poteva ancora gravare qualche lontano sospetto, col ritrovamento del bambino, però, sembra chiarito ogni dubbio. L'autorità giudiziaria, comunque, deve ancora attendere la relazione degli investigatori prima di tirare le conclusioni.

