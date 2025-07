Fiamme dal tetto di un hotel ad Alassio, evacuati clienti e staff

Paura ad Alassio dove un incendio è scoppiato sul tetto condiviso di due hotel del centro cittadino, in via Boselli. Dalle prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stato il locale a uso lavanderia delle strutture ricettive per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco prima delle 12 dopo che decine di cittadine hanno segnalato al 112 un denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga. Gli avventori e il personale degli alberghi sono stati evacuati, anche se gran parte era già fuori visto l'orario e la bella giornata di sole. Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri, la croce rossa e il sindaco, Marco Melgrati. Alle 15 le fiamme risultano sotto controllo ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza il rogo. La polizia locale ha chiuso la strada per permettere l'intervento dell'autoscala.

