Rapine e violenza, chiusa per dieci giorni una discoteca di Albisola

Chiude per dieci giorni un'altra discoteca del savonese. Questa mattina è stato infatti notificato da parte dei militari della stazione dei Carabinieri di Albisola il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa la licenza di un locale di intrattenimento. La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata su proposta della locale stazione dei Carabinieri che ha evidenziato particolari situazioni nella gestione del locale, idonee ad agevolare alcuni avventori nel creare turbamento all’ordine e alla sicurezza nelle aree del lungomare vicine all'uscita della discoteca e in città.

Durante le serate sono stati infatti commessi numerosi furti, in particolare telefoni cellulari, collanine in oro e altri oggetti sono stati il bottino di gruppetti di ragazzi che hanno agito approfittando della confusione. Non solo furti ma anche aggressioni fisiche, sia all'esterno che all'interno del locale sono stati oggetto frequente degli interventi dei carabinieri che hanno constatato una sostanziale mancanza di collaborazione dei gestori, creando le premesse per l’impunibilità degli autori di fatti violenti, che talvolta hanno anche direttamente coinvolto il personale addetto alla sicurezza della discoteca.

Furti, aggressioni e rapine oltre che un giro di clienti pregiudicati

Inoltre dai controlli effettuati da inizio anno è stata spesso riscontrata la presenza nel locale di persone pregiudicate. Il locale, in passato, era già stato oggetto di due precedenti provvedimenti di diffida, emessi dal Questore di Savona, dove sostanzialmente si sollecitavano i gestori a garantire una maggiore collaborazione con le Forze dell'ordine e più sicurezza all’interno del locale. Pertanto il Questore di Savona ha emesso il decreto di sospensione della licenza che ha finalità preventiva a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e trova applicazione limitatamente alle ore serali al fine di non privare chi frequenta lo stabilimento balneare nelle ore diurne della somministrazione di alimenti e bevande.

