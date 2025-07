A26, auto in fiamme nella notte in galleria

Intervento dei vigili del fuoco nella notte lungo la A26 a causa di un'auto andata in fiamme all'interno della galleria Risso. Il fatto è accaduto intorno all'1,30 di notte nel tratto in direzione Nord. Il tratto autostradale interessato è rimasto bloccato per diversi minuti per permettere i soccorsi.

Le persone a bordo dell'auto sono uscite autonomamente dal veicolo e si sono messe in sicurezza. Nel mentre l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme.

