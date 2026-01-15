Lavori 4 Assi a Genova, dal 19 gennaio al via i cantieri in via Cantore e via XX Settembre

Scatteranno lunedì 19 gennaio in via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena, e in via XX Settembre, a partire dalle ore 21.00, i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale.
I cantieri saranno aperti, fino al 20 febbraio, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato monte, fino all’intersezione con via Sofia Lomellini. La prima fase delle lavorazioni comporterà, nel dettaglio, le seguenti modifiche alla viabilità.
I lavori a Sampierdarena
FASE 1
- via Antonio Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati
3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.
- via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:
1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada
3. temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.
Centro
FASE 1
- via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Raffaele De Ferrari e via Sofia Lomellini:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. temporanea soppressione della corsia ciclabile per la direttrice ponente (direzione De Ferrari)
3. temporanea soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici per la direttrice levante (direzione Cadorna).
IL COMMENTO
Nada Cella e quelle domande senza risposte al Pm Gebbia
Quando la protesta è scomoda: sull’Iran la sinistra resta in silenzio