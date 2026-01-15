Lavori 4 Assi a Genova, dal 19 gennaio al via i cantieri in via Cantore e via XX Settembre

- via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Raffaele De Ferrari e via Sofia Lomellini:

- via Damiano Chiesa , nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore :

- via Antonio Cantore , carreggiata mare , nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa :

I cantieri saranno aperti, fino al 20 febbraio, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX verso piazza De Ferrari, lato monte, fino all’intersezione con via Sofia Lomellini. La prima fase delle lavorazioni comporterà, nel dettaglio, le seguenti modifiche alla viabilità.

Scatteranno lunedì 19 gennaio in via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena, e in via XX Settembre , a partire dalle ore 21.00, i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale .

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook