Cane cade in un canalone, salvato dai vigili del fuoco

Un cane da caccia di nome Luna, che ieri è precipitato in un canalone di Colle Melosa, sulle alture di Pigna nell'entroterra di Ventimiglia è stato recuperato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, in un intervento congiunto con il soccorso alpino. L'animale, infatti, era finito sotto strada per oltre trecento metri, in una zona impervia impossibile da raggiungere a piedi. L'incidente è avvenuto durante una battuta di caccia.

Dei due cani dati per smarriti uno è riuscito a risalire, mentre il secondo è rimasto intrappolato nel bosco. Essendo dotato di gps i soccorritori hanno tenuto sotto controllo la sua posizione, assicurandosi che fosse ancora vivo grazie alla registrazione dei suoi spostamenti. Alla fine, è stato salvato dal personale di bordo. Il cane, che era in buone condizioni, è stato riconsegnato al proprietario.