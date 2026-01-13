Assi di forza, trovati reperti archeologici anche nel cantiere di Fontane Marose

Dopo via Balbi, nuovi reperti archeologici rischiano di rallentare i lavori per i 4 Assi. In questo caso una canaletta di ciottolato forse risalente al 1800 è emersa dagli scavi in corso in piazza Fontane Marose.

Stop ai lavori fino al nulla osta della Soprintendenza

Il ciottolato trovato sotto ai diversi strati di strada è ora oggetto di indagini archeologiche in mano, come di consueto, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova. I lavori riprenderanno dopo i rilievi e le analisi del caso, da cui arriverà poi il nullaosta, previsto proprio per questi giorni.

In via Balbi la data di fine cantiere è slittata di dieci giorni

La stessa cosa era accaduta per il cantiere di via Balbi, per cui le chiusure stradali sono state prorogate fino al 13 gennaio (dieci giorni dopo il termine previsto inizialmente) così da permettere la conclusione dei lavori, rallentati proprio a causa dei rallentamenti dovuti al ritrovamento di strutture di rilevanza archeologica.