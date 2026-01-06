Lotteria Italia, oltre 230mila biglietti venduti in Liguria: la metà solo a Genova

Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro.

Il dato, riportato da Agipronews, sottolinea come ci sia stato un rilevante aumento rispetto all'edizione 2024, quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi.

Sul podio delle regioni con più biglietti venduti troviamo il Lazio, con oltre 1.7 milioni, ovvero il 17% rispetto al totale. Alle spalle la Lombardia, che tocca quota 1,4 milioni tagliandi (+8%), subito dietro la Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), e infine l'Emilia-Romagna, ferma a 916mila (+14,2%).

In Liguria: Genova traina la vendita

Sono stati 232.260 i biglietti della Lotteria Italia 2025 staccati in Liguria, dato in aumento rispetto ai 205.720 dello scorso anno e in linea con il trend nazionale, con un +12,9%. Genova si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, praticamente la metà: 115.840 (+12,9%). In aumento le vendite anche in provincia di Savona (56.020, +18%), La Spezia (31.120 + 12,2%) e Imperia (29.280 +3,7%).

Le regioni più vincenti