Rc auto, la Liguria è la regione meno virtuosa: nel 2026 rincari per oltre 14mila cittadini

Brutte notizie per oltre 14mila cittadini con assicurazione auto in Liguria, che nel 2026 dovranno fare i conti con l'aumento del costo della polizza a causa di un peggioramento della classe di merito.

E' quanto emerge dall'osservatorio RC auto di Facile.it: secondo il report, la Liguria è la prima regione italiana per aumento percentuale di autisti che cambieranno classe di merito dopo aver denunciato un sinistro stradale con colpa nel 2025: ben il 2.06% in più. Una circostanza che per moltissimi si tradurrà in un rincaro della polizza assicurativa nel nuovo anno.

La mappatura provincia per provincia

La provincia più esposta agli aumenti è quella di Imperia, che presenta la percentuale più elevata di automobilisti coinvolti in incidenti con colpa (+ 2.54%) Seguono La Spezia (+2.07%) e Genova (+2.01%), mentre Savona con +1.87% risulta la meno colpita a livello regionale. Sul fronte dei costi, Genova resta la provincia più cara con un premio medio di oltre 667 euro, mentre Imperia si conferma la più economica, con meno di 486 euro medi.

A incidere sul futuro andamento dei prezzi non sono solo i sinistri. Dal 1° gennaio 2026 è infatti aumentata l’imposta sulle garanzie accessorie, come l’assistenza stradale e l’infortunio del conducente, salite rispettivamente al 12,5%. Un elemento che potrebbe vanificare, almeno in parte, i benefici legati al calo della frequenza degli incidenti.

L'identikit di chi pagherà di più

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti liguri che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (2,25%) rispetto agli uomini (1,94%)

Sul dato anagrafico, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i giovani con età compresa tra i 19 e i 24 anni (1,19%); tra gli over 75, invece, la percentuale supera il 3%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato, emerge come gli impiegati privati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,79%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono i dirigenti (2,79%) e i pensionati (2,47%).

L'aspetto positivo

Non mancano però i segnali positivi: a dicembre 2025 il premio medio RC auto in Liguria si è attestato a 614,15 euro, in diminuzione del 5,25% su base annua. Un dato migliore rispetto alla media nazionale, che si ferma a un calo del 2,27%. La riduzione dei prezzi ha interessato quasi tutte le province, ad eccezione di Savona, dove si registra invece un aumento del 2,04%.

«Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Il calo della frequenza dei sinistri, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale».