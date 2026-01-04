Ultime notizie
- Primogiornale - L'edizione on demand del 4 gennaio 2026
- Genoa, via Carboni: va al Racing. Portiere: spuntano Bento e Dimitrievski
- Spezia, rinforzi per Donadoni: ecco Sernicola e Radunovic
- Primi rientri, pomeriggio di code in A7 e A10
- Tenta il furto a un distributore, arrestato a Genova un 28enne
- Fuggì in Francia dopo aver rapinato una pasticceria armato di coltello: estradato e arrestato
IL COMMENTO
Quale è la "vocazione" di Genova con Silvia personaggio nazionale?
La vera sorpresa del 2025, l'idillio Bucci-Salis