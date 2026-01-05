Feste verso la fine, scatta il rientro: è bollino rosso sulle autostrade liguri

Le feste volgono al termine e chi ha trascorso questi giorni in vacanza è arrivato il momento di tornare a casa. Secondo le stime sono oltre 6,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere fuori casa il ponte dell'Epifania. E così già da questo lunedì 5 gennaio iniziano i primi rientri. Attenzione soprattutto alle autostrade della Liguria. A causa dei tanti veicoli in marcia è bollino rosso su A7, A10, A12 e A26. Al traffico intenso si aggiungono i numerosi cantieri presenti sulle autostrade della Liguria come quello sulla A7 a Busalla o sulla A12 con i cambi di carreggiata tra Deiva Marina e Brugnato.

Lunedì 5 gennaio da bollino rosso

Sulla A7 Genova-Milano per la giornata di lunedì 5 gennaio è bollino rosso in direzione Nord la mattina e il pomeriggio, bollino giallo la sera. Sulla A10 è bollino giallo la mattina dal Ponente verso Genova, poi nel pomeriggio scatta il bollino rosso, di sera di nuovo bollino giallo. Sulla A12 è bollino rosso verso Genova nel pomeriggio, mentre di mattina e di sera è bollino giallo. Infine sulla A26 Genova-Gravellona Toce è bollino rosso il pomeriggio in direzione Nord, mentre di mattina e di sera è bollino giallo.

Bollino rosso anche per martedì 6 gennaio

Per quanto riguarda la giornata di martedì 6 gennaio è bollino rosso sulla A7 in direzione Nord per il pomeriggio, mentre di mattina è bollino giallo. Bollino giallo anche per quanto riguarda il pomeriggio (entrambe le direzioni) su A10 e A12. Mentre in A26 è bollino giallo in direzione Nord, sempre per quanto riguarda il pomeriggio.

Nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 gennaio il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada: lunedì 5 gennaio 2026 divieto dalle 16 alle 22; martedì 6 gennaio 2026 divieto dalle 9 alle 22.