Saldi invernali al via il 3 gennaio, l'allarme di Confesercenti: "Sconti iniziano sempre prima, danno per i commercianti"

I saldi invernali in Liguria iniziano ufficialmente il 3 gennaio così come in tutta Italia, ma gli sconti sono già iniziati e quasi 2 milioni di persone hanno già acquistato a prezzo ribassato nella fase di “pre-saldi” subito dopo Natale.

Commercianti preoccupati per i saldi continui

"I saldi con queste tempistiche hanno perso il loro valore", commenta a Primocanale Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Genova: "Non è più una rimanenza di magazzino da vendere dopo aver venduto a prezzi normali le collezioni. Purtroppo si va sempre più verso un saldo continuo, verso una ricerca dello sconto, del saldo privato, dell'exclusive sale, ci sono mille modi per aggirare i saldi, problema che in questo momento si sta rivelando molto serio. Abbiamo bisogno di regole chiare e certe per tornare ai saldi di una volta, con una logica e un senso: Chiudere la stagione e non mandare in difficoltà chi ha poche possibilità e capacità di verse di comunicazione e vendita. Il negozio fisico in questa battaglia è sconfitto".

Sei miliardi di euro di fatturato

Secondo le stime di Confesercenti (dati Ipsos) i saldi invernali 2026 sono tra i maggiori per dimensioni, con un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Un fenomeno che tuttavia "le vendite anticipate stanno via via diluendo, e ormai da anni. Tra il 26 dicembre e l’avvio formale si sta infatti consolidando un periodo promozionale “di fatto”, soprattutto nella moda: subito dopo Natale offerte e ribassi compaiono in anticipo, spesso attraverso formule riservate alla propria clientela. Molte formule, ma la sostanza è la stessa: offerte promozionali che anticipano la data ufficiale di avvio dei saldi", spiega Confesercenti in una nota. "Le normative regionali vietano promozioni nei 30 o 45 giorni precedenti ai saldi", spiega ancora Spigno, "ma spesso vengono aggirate e non rispettate, per il negozio fisico è una gran difficoltà".