Saldi invernali al via, parcheggi Blu Area e Isola Azzurra gratuiti nei primi due weekend di gennaio

Da sabato 3 gennaio partiranno a Genova i saldi invernali del 2026, per questo motivo il Comune di Genova ha deciso che la sosta a pagamento nelle “Blu Area” e nell’“Isola Azzurra” – ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi – sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 3 gennaio e sabato . Pertanto, i parcheggi in tali aree saranno gratuiti i primi due weekend.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti con l’obiettivo di promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino, sostenendo il commercio di prossimità in occasione dell’avvio dei saldi invernali.

«Questa misura, richiesta dalle associazioni di categoria, è stata accolta dall’Amministrazione quale segnale concreto di attenzione verso il tessuto commerciale cittadino per rilanciarlo nel momento strategico dei saldi successivi alle festività – dichiarano l’assessore alla Mobilità e l’assessora al Commercio del Comune di Genova Emilio Robotti e Tiziana Beghin- Obiettivo dell’amministrazione sarà quello di proseguire a facilitare l’accesso alla città e ai suoi quartieri, attraverso una mobilità più semplice e sostenibile, creando le condizioni affinché cittadini e visitatori possano vivere Genova, fare acquisti e sostenere le attività locali, rendendo il centro e le delegazioni più attrattive, favorendo una fruizione equilibrata degli spazi urbani e un rilancio del commercio».