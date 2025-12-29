Fondi ad Hamas, oggi presidio solidale per Hannoun davanti al carcere di Marassi

Una manifestazione per chiedere "libertà immediata per gli arrestati di Genova e tutti i prigionieri politici".

E' quanto si legge su un volantino che sta circolando sui social network, che annuncia un presidio davanti ai cancelli del carcere di Marassi come azione di solidarietà alle persone arrestate a Genova nella maxi operazione 'Domino', accusate di finanziamenti ad Hamas: tra questi c'è anche Mohammed Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi d'Italia

Il presidio solidale, promosso da varie associazioni e singoli cittadini, è previsto a partire dalle ore 18. Ancora non è chiaro il numero di chi prenderà parte alla manifestazione in difesa di Hannoun, accusato insieme ad altre 8 persone di aver inviato fondi d Hamas fino ad 8 milioni attraverso tre diverse associazioni benefiche. "Lo scopo dell'operazione" - scrivono i manifestanti - è chiaro anche grazie all'enorme enfasi data dal governo e dai rappresentanti politici locali di Genova, scatenare un'offensiva più generale contro tutte le realtà e tutti gli attivisti cosiddetti "ProPal" dalla propaganda di regime."

La maxi-operazione con 9 arresti

Il blitz delle forze dell'ordine era scattato sabato mattina, a partire dalla città di Genova: l'ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale genovese, ha previsto misure cautelari nei confronti di tre associazioni e di nove indagati per i quali è prevista la custodia in carcere. L'ammontare del finanziamento sarebbe pari a otto milioni di euro.