Stati generali della polizia locale ligure: a Savona oltre 150 partecipanti per la formazione

Oltre 150 i partecipanti, di cui più di 120 agenti che riceveranno crediti formativi, e una ventina gli approfondimenti affidati a esperti tra psicologi e criminologi.

Sicurezza stradale, gestione delle emergenze, presidio urbano e tutela ambientale

Questi i numeri della prima edizione degli Stati Generali della Polizia Locale ligure ospitata a Savona. Una giornata organizzata da Regione Liguria dedicata alla formazione e al confronto dei corpi di Polizia Locale per fare il punto sulle nuove esigenze operative, dagli strumenti tecnologici alla formazione continua, passando per l'evoluzione dei compiti degli agenti: sicurezza stradale, gestione delle emergenze, presidio urbano, tutela ambientale, sostegno alla cittadinanza. La mattinata si è aperta con panel su temi di attualità quali il disagio giovanile, il rapporto con le tecnologie, cyberbullismo e bullismo, per approfondire il ruolo della Polizia Locale di fronte a situazioni di urgente attualità.

"La sicurezza non è un tema di pochi, ma riguarda tutti"

"Il rapporto di fiducia tra cittadini e Polizia Locale è un pilastro della società - ha detto il governatore Marco Bucci -. Sono cresciuto con la convinzione che dove c'è un vigile ci siano presenza delle istituzioni e senso di protezione: è un valore vero, che dobbiamo continuare a trasmettere anche alle nuove generazioni. La sicurezza significa qualità della vita e la Liguria è una regione ad alta qualità della vita anche grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità degli organi di polizia".

"È una grande soddisfazione vedere così tanti partecipanti alla prima edizione ligure degli Stati Generali della Polizia Locale - ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti -. Non vuole essere un evento isolato, ma una buona pratica da portare avanti e diffondere anche nelle altre province. La sicurezza non è un tema di pochi, ma riguarda tutti: istituzioni, operatori e cittadini, regioni limitrofe. Non può esistere sicurezza senza consapevolezza e formazione, soprattutto di fronte alle nuove sfide sociali che i territori affrontano ogni giorno. In questo contesto la Polizia Locale ricopre un ruolo di prossimità, prevenzione e presidio del territorio. Ringrazio le autorità presenti, i comitati della Polizia Locale che hanno sostenuto questa iniziativa, il Comune di Savona e il Comitato organizzatore per averla resa possibile".