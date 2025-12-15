Liguria Digitale tra le "100 Eccellenze d’Italia" per la sanità digitale

Liguria Digitale entra nel novero delle “100 Eccellenze d’Italia”, ottenendo un riconoscimento di altissimo profilo per il proprio ruolo nella sanità digitale e risultando l’unica realtà ligure premiata a livello nazionale. Il conferimento consacra l’azienda come modello pubblico di innovazione tecnologica applicata ai servizi sanitari, capace di distinguersi in un contesto dominato quasi interamente da soggetti privati.

Il premio a Montecitorio

La cerimonia si è svolta nella Sala della Regina di Montecitorio, sede simbolo delle istituzioni repubblicane. Liguria Digitale è stata premiata nell’ambito della manifestazione “100 Eccellenze d’Italia”, iniziativa che valorizza le realtà più rappresentative del Paese nei settori strategici per lo sviluppo economico, sociale e tecnologico, con un focus specifico sulla sanità digitale.

Un riconoscimento istituzionale di alto profilo

Il premio è stato conferito sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e di 13 Ministeri, tra cui Interno, Difesa, Impresa e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Università e Ricerca, oltre al patrocinio di enti nazionali come l’INPS e l’Istituto Superiore di Sanità. Un contesto istituzionale che conferisce al riconoscimento un valore particolarmente rilevante sul piano nazionale.

La giuria e il Comitato d’Onore

A rendere ancora più significativo il conferimento è stato il livello del Comitato d’Onore, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Deodato, che ha consegnato personalmente i premi alla presenza del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulé. La giuria era composta da 22 rappresentanti di altissimo profilo, tra Capi di Gabinetto, Direttori Generali, Segretari Generali di Ministeri e vertici di enti e agenzie nazionali, a testimonianza dell’autorevolezza dell’iniziativa.

Le eccellenze premiate

Liguria Digitale è stata premiata accanto a figure di primo piano della vita istituzionale, scientifica e imprenditoriale italiana. Tra queste, Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato e prima donna a ricoprire questo incarico, Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato, e Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera. Presenti anche il Questore di Roma Roberto Massucci, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello, vertici del mondo imprenditoriale come Vincenzo Nunziata di Aeroporti di Roma, Andrea Lenzi del CNR e Giampiero Striscuglio di Trenitalia, oltre a eccellenze della medicina italiana, rettori universitari e figure di spicco del panorama culturale, sportivo e giornalistico.

I numeri della selezione

All’interno delle cento realtà premiate figurano 42 personalità e 58 aziende, di cui solo tre pubbliche e 55 private. Nell’ambito delle dieci realtà high tech selezionate, Liguria Digitale è l’unica azienda pubblica, così come è l’unica realtà pubblica tra le cinque premiate nel settore sanitario. Un dato che rafforza il valore del riconoscimento ottenuto e il posizionamento dell’azienda a livello nazionale.

Il ruolo di Liguria Digitale

Il premio conferma Liguria Digitale come modello nazionale di innovazione tecnologica al servizio della sanità pubblica, capace di competere con le realtà più avanzate del Paese e di affermarsi in un contesto altamente selettivo. La capacità di sviluppare soluzioni digitali efficaci, inclusive e orientate al cittadino emerge come uno degli elementi distintivi del percorso intrapreso dall’azienda.

Le parole del direttore generale

A ritirare il premio è stato il Direttore Generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, che ha sottolineato come il riconoscimento appartenga non solo all’azienda ma all’intera regione. Castanini ha evidenziato la complessità della trasformazione digitale della sanità e il valore del lavoro quotidiano degli specialisti altamente qualificati, ricordando come Liguria Digitale sia una delle sole tre aziende pubbliche scelte a livello nazionale e l’unica a rappresentare la Liguria tra le Eccellenze d’Italia.

Un orgoglio per la Liguria

La classifica complessiva delle “100 Eccellenze d’Italia” vede rappresentate 16 regioni, con la Liguria presente con una sola realtà: Liguria Digitale. Un risultato che diventa motivo di orgoglio per l’intero territorio e che certifica il valore di un percorso concreto, inclusivo e orientato al miglioramento dei servizi pubblici, sempre più vicini ai cittadini.