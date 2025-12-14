Botti a Capodanno, l'appello dell'istruttore cinofilo: "Serve sensibilizzare i giovani nelle scuole"
3 secondi di lettura
di Aurora Bottino
TAGS
Ultime notizie
- Ancora incidenti, donna investita da un'auto in via Donghi
- Botti a Capodanno, l'appello dell'istruttore cinofilo: "Serve sensibilizzare i giovani nelle scuole"
- Cerca di rubare la borsa a una ragazza che gioca a bowling, bloccato da un poliziotto fuori servizio
- Addio ai negozi storici, la mappa delle chiusure degli ultimi sei mesi
- C'è l’Inter: il Genoa sogna una domenica da grande. Probabili formazioni. Live dalle 18
- Il film della settimana: 'Zootropolis 2', un cartoon che sfida la paura dell'altro
IL COMMENTO
A Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna
Lo sprint di Andrea Orlando ex perdente lanciato verso dove?