Natale con Confartigianato, oggi la caccia al tesoro fra le botteghe storiche di Genova

Secondo appuntamento con il Natale di Confartigianato, questo pomeriggio Genova ospita la seconda caccia al tesoro che accende il periodo delle feste e porta alla riscoperta delle botteghe artigiane del centro storico genovese. Un'iniziativa pensata per vivere le feste riscoprendo la qualità del saper fare locale, il valore degli acquisti consapevoli e la bellezza delle nostre città.

Un impegno che parte da un dato chiave: il Natale rappresenta un momento decisivo per l’economia ligure. Secondo le elaborazioni 2024 del Centro Studi Confartigianato, nella sola provincia di Genova la spesa natalizia vale 424 milioni di euro, mentre l’intera Liguria supera i 770 milioni. Un impatto che coinvolge 8.286 imprese artigiane attive nei settori simbolo delle festività: alimentare, moda, casa, benessere e creazioni artistiche.

La caccia genovese

Dopo il successo della prima edizione, Confartigianato ripropone il 13 dicembre il gioco a squadre nel cuore del capoluogo ligure: un pomeriggio per amici, famiglie e giovani che vogliono scoprire curiosità, botteghe e angoli nascosti del centro storico di Genova.

Grazie alla web app Smart Rogaining di Edutainment Formula, i partecipanti si muoveranno tra vicoli, piazze e palazzi storici completando indizi, selfie e missioni ispirate alle tradizioni artigiane e al Natale genovese. L’edizione 2024 aveva dato un segnale importante: molte botteghe hanno raccontato che diversi partecipanti, incuriositi dal gioco, sono tornati nei giorni successivi per acquistare i regali di Natale.

Le iniziative di dicembre confermano la volontà di Confartigianato di dare luce al Centro Storico di Genova – che ha bisogno di essere vissuto e riscoperto – e allo stesso tempo di valorizzare l’intera area metropolitana e la Riviera con appuntamenti che mettono al centro il saper fare ligure.

Sinergia fra Confartigianato e Regione Liguria

«Il nostro invito è semplice: a Natale scegliete l’artigianato. È una scelta di qualità, sostenibile e che sostiene la vitalità dei nostri territori – sottolinea il Presidente di Confartigianato Genova, Felice Negri –. Un prodotto artigiano non è soltanto un regalo: è il frutto di competenze, creatività e tradizione. Quest’anno vogliamo accompagnare cittadini e famiglie a riscoprire da vicino le botteghe, con iniziative che accendono le nostre comunità e mettono in relazione le persone con chi, ogni giorno, crea valore con le proprie mani.»

"Regione Liguria è al fianco di Confartigianato in iniziative che uniscono promozione economica e valorizzazione delle comunità - commenta il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana - "Scegliere un regalo artigiano significa sostenere quelle imprese che tengono vivi i nostri territori tutto l’anno. Queste iniziative vanno proprio in questa direzione: riportano le persone nelle città, creano nuove occasioni di incontro e generano ricadute concrete sull’economia locale"

"L'iniziativa di Confartigianato, che quest'anno raddoppia da Genova a Rapallo, rinforza il messaggio che la Camera di Commercio e le associazioni di categoria stanno diffondendo da anni: l'invito ad acquistare i regali natalizi nelle botteghe sottocasa, rinforzando così il tessuto produttivo locale e contribuendo a tenere accese le luci dei nostri centri storici. – dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio - Chi si rivolge a un aderente al marchio Artigiani in Liguria, inoltre, ha anche la garanzia di acquistare un prodotto di classe superiore"