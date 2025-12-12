4 Assi, scoppia la polemica anche in Val Bisagno. I cittadini chiedono un incontro alla sindaca

Dopo Sampierdarena anche in Valbisagno scoppia la polemica rispetto al progetto 4 Assi di Forza, il progetto di mobilità sostenibile che dovrebbe cambiare il modo di viaggiare dei cittadini genovesi con corsie preferenziali dedicate a filobus completamente elettrici. Dopo che in via Cantore i commercianti erano insorti, anche dall'altra parte della città gli incombenti spaventano i cittadini. È quello che è emerso durante l'assemblea pubblica organizzata dal comitato "Insieme per la Valbisagno”, per discutere delle criticità del progetto.

Molti i genovesi che hanno espresso profonda preoccupazione riguardo l'impatto del progetto, da cui è poi nata la richiesta di un incontro immediato e urgente con la sindaca e gli assessori competenti per discutere le gravi implicazioni che l'opera avrebbe sulla vallata. Secondo il comitato, l'attuale formulazione del progetto è destinata a creare una "tragedia" per la comunità locale.

I punti critici del progetto secondo i cittadini

I punti critici - secondo i cittadini - sarebbero due. Il primo riguarda l'impatto sui residenti: "L'opera comporterebbe un significativo peggioramento della qualità della vita, dovuto all'aumento del traffico, dell'inquinamento acustico e atmosferico e alla potenziale svalutazione immobiliare oltre il blocco o forte congestionamento della viabilità". Il secondo invece, come a Sampierdarena, riguarda i commercianti: "La struttura del progetto minaccia l'accesso, la logistica e la sopravvivenza stessa delle numerose attività artigianali, di vicinato e commerciali che costituiscono il tessuto economico della Valbisagno".

La richiesta di un incontro con la sindaca e gli assessori competenti

"L'obiettivo dell'incontro richiesto non è solo sollevare le criticità" scrive il comitato "Insieme per la Valbisagno", "ma anche presentare all'Amministrazione comunale alternative progettuali e soluzioni mitigative che tengano realmente conto delle esigenze del territorio e dei suoi abitanti.

Si resta in attesa di una pronta risposta dall'Amministrazione per avviare un dialogo costruttivo prima che si proceda con passi che potrebbero avere conseguenze irreversibili per la Valbisagno".